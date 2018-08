Führungen Gleich zwei Führungen bietet das Gartenamt der Landeshauptstadt Düsseldorf im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Führungen durch Park und Landschaft“ am Wochenende an.

Zu einer Führung durch den Benrather Schlosspark lädt das Gartenamt am Freitag, 17 Uhr, ein. Die Landschaftsarchitektin Almuth Spelberg berichtet über die Geschichte und die Gestaltung dieser gartenhistorisch und international bedeutendsten Düsseldorfer Parkanlage. Treffpunkt für die Führung ist vor der Museumskasse am Schloss Benrath. (Foto: M. Bojar)

Am Sonntag, 14 Uhr, veranstaltet das Gartenamt in Kooperation mit der Volkshochschule eine Führung durch den VHS-Biogarten unter der Leitung von Gärtnerin Gisela Redemann. Der Biogarten bietet eine bunte Vielfalt - Stauden, Sommerblumen, Wildblumen und andere interessante Pflanzen werden beim Rundgang vorgestellt. Auch Fragen der Teilnehmer beantwortet die Gärtnerin. Treffpunkt ist direkt am VHS-Biogarten mitten im Südpark. Anmeldungen telefonisch unter 0211 8994800 oder per E-Mail an gartenamt@duesseldorf.de entgegen. Pro Erwachsenem wird eine Gebühr von 2,50 Euro erhoben.