Unter dem Titel Kultur für Kinder 2018 präsentiert das Rheinische Landestheater ein Programm zusammen mit dem Kulturamt der Stadt Neuss.

Im Rahmen der Kulturtage zeigt das Theater Mimikri aus Büdingen am 18. März die Geschichte Rumpelstilzchen nach den Brüdern Grimm. Ein Stück voller Märchenzauber mit Goldrauschmusik und Feuertanz.

Stroh zu Gold spinnen, das geht nicht! Doch da kommt das sonderbare Männchen und schnurr, schnurr spinnt es vor den Augen der Zuschauer gelbes Stroh zu reinem Gold und rettet so Marie , die ohne die Hilfe des Männchens für immer in der Strohkammer des goldsüchtigen Königs sitzen bleiben müsste. Doch für seine Hilfe will das Männchen weder Gold noch Münzen. Etwas Lebendes ist ihm wichtiger als alle Schätze der Welt. Aber ihr kleines Kind will Marie nicht hergeben. Verzweifelt suchen die Schlossdame Adelheid, der Goldstaubminister und König Konrad nach einem Ausweg. Doch sollte es Marie gelingen, den Namen des feurigen Männchen heraus zu finden, dann darf sie ihr Kind behalten. (Foto: Theaters Mimikri) Rheinisches Landestheater, Oberstr. 95, 41460 Neuss. Am 18. März um 11, 15 und 17.15 Uhr. Eintritt 10 Euro. Karten erhältlich unter Telefon 02131 - 26 99 33.