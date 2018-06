Der Suizid eines 41-Jährigen hat gestern laut Bundespolizei an der Bahnstation in Garath für einen Ausnahmezustand gesorgt. Zuvor hatte der Mann sich gegen 11.55 Uhr am Bahnhof in Benrath vor einen Zug geworfen, überlebte aber. Die Fahndung der Polizei blieb auch mit einem Hubschrauber und einem spezialisierten Hund erfolglos. Um 15.30 Uhr kam es dann in Garath zum Suizid. In Benrath mussten 250 Personen einen Regional-Express verlassen, in Garath 90 Personen eine S-Bahn. Die Passagiere wurden mit Bussen weitertransportiert. Die Fernverkehrsstrecke war von mittags bis abends nahezu komplett gesperrt, S-Bahnen konnten zwischendurch fahren. ale