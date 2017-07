Mittlerweile fragt die Bädergesellschaft die Nutzer eines neu zu bauenden Bades nach ihren Wünschen, bevor es an die Detailplanung geht. Nur so ergibt das ja auch einen Sinn. Dennoch lief es längst nicht schon immer so, häufig wurden Pläne im stillen Kämmerlein entworfen, die dann für Empörung bei den Bürgern sorgten. Natürlich benötigt zum Beispiel Benrath auch ein echtes Schwimmbecken, allein, aber nicht nur für die vielen Schüler. Als letztes kommt nun Unterrath in die Planung. Auch dort weichen die (geäußerten) Bedürfnisse der Badnutzer von den Plänen der Bädergesellschaft noch ab. Mal sehen, ob man noch einmal zueinander findet.