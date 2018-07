Ein Jahr lernten Schüler des Lessing-Gymnasiums, wie man Babys sittet. Jetzt haben sie ein Zertifikat – und können sich etwas Geld verdienen.

Ein Jahr lang trafen sich die fünf Schuler Maya, Imad, O uiam, Dounia und Hasti. Jetzt haben sie ihr Ziel erreicht und halten ihr Babysitter-Zertifikat in den Händen. Nachdem sie sich alle zwei Wochen nach der Schule getroffen haben, wurde es ihnen am Montag überreicht. Das können sie nun nicht nur stolz ihren Eltern zeigen, sondern auch allen Eltern die nach Babysittern suchen, wenn man zum Beispiel Freitagsabend keine Zeit hat, um auf sein Kind aufzupassen.

Babysitter sind sehr gefragt, aber wenn man im näheren Umfeld niemanden kennt, dem man die Verantwortung über sein Kind geben will, und sei es nur für einen Abend, dann sind viele Eltern etwas ratlos. Deshalb hat die Referendarin Pia Holly (28) am Lessing-Gymnasium das Projekt ins Leben gerufen. Die Schüler konnten sich bei ihrer Babysitter-AG anmelden und haben dann ein Jahr lang gelernt, wie man die Aufgaben eines Babysitters bewältigt. Das Besondere ist, dass die Schule eigens für diese AG eine E-Mail Adresse eingerichtet hat. Unter babysitter@lgbk.de können sich interessierte Eltern melden, um einen der fünf als Babysitter anzufragen. Das ist für Eltern eine schnelle und praktische Lösung und für die Schüler eine tolle Möglichkeit an neue Jobs zu kommen.

Ein Erfolg für die Lehrerin und große Pläne der Schüler

„Ich habe früher selber einen Kurs beim Roten Kreuz gemacht und dachte, dass es an unserer Schule, wo es so viel Sport gibt, eine schöne Abwechslung wäre“, erzählt Holly stolz von ihrer Motivation. Sie freut sich nicht nur über die glücklichen Schüler, sondern ist im kommenden Jahr als vollwertige Lehrerin am Lessing.

Die Schüler können über die Zeit und die gesammelten Erfahrungen viel Gutes berichten. Neben der Theorie zum richtigen Umgang mit Kindern war manchmal auch eine Bekannte der Lehrerin mit ihrem Baby vor Ort, da konnten die Schüler am lebenden Objekt üben. Diesen Mix aus Theorie und Praxis fanden die Schüler super. Alle fünf sagten mit stolzer Stimme, dass sie jetzt bereit seien, sogar Babys in ihre Obhut zu nehmen. Sie übten außerdem wie man Babymilch zubereitet, Windeln wechselt, wie man mit Kindern altersgerecht spielt, was in Notsituationen zu tun ist und vieles mehr. Ein paar von ihnen haben auch schon echte Erfahrung gesammelt. Mit dem Zertifikat in der Tasche und der für sie eingerichteten E-Mail, hoffen sie alle auf Aufträge, bei denen sie zeigen, was sie können. Und was sie mit dem verdienten Geld machen, weiß auch jeder ganz genau.