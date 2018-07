Projekt am Florence-Nightingale-Krankenhaus soll erste Schritte im Familienleben erleichtern.

„Krisen verhindern, bevor sie entstehen“ ist das Ziel der Babylotsen am Florence-Nightingale-Krankenhaus. Im Mai ist das Präventionsprogramm der Kaiserswerther Diakonie an den Start gegangen. Jetzt wollen die Initiatoren gemeinsam mit ihren Förderern, der Stiftung Sterntaler Düsseldorf und der Dr.-Karin-Witt-Stiftung das neue Beratungs- und Unterstützungsangebot rund um Schwangerschaft und Geburt in der Stadt bekannt machen.

Eine Mutter, der die Aktion bereits helfen konnte, ist Andrea (Name geändert). In der 30. Schwangerschaftswoche überwies der Gynäkologe sie ins Krankenhaus. Weil die Gefahr einer Frühgeburt bestand, musste sie absolute Bettruhe einhalten. Statt sich auf das Kind zu freuen, weinte die Patientin viel, sprach kaum und sank immer tiefer in eine Depression. Die Babylotsen am Florence-Nightingale-Krankenhaus sprachen mit ihr und stellten fest, dass Andrea ihre zweijährige Tochter vermisste. Zusammen mit der jungen Frau fanden die Babylotsen eine Lösung: In Absprache mit den betreuenden Ärzten sorgten sie dafür, dass Andrea das Bett daheim hüten konnte, eng betreut von der Hebamme und dem Gynäkologen. Zudem bekam Andrea Unterstützung bei der Kinderbetreuung und im Haushalt. Inzwischen hat ihr zweites Kind gesund und zur richtigen Zeit das Licht der Welt erblickt, und Andrea ist wieder eine glückliche junge Mutter.

Seit gut zwei Monaten unterstützen die Babylotsen der Kaiserswerther Diakonie werdende Eltern sowie Familien mit Neugeborenen, beantworten deren Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt, beraten und helfen beim Umgang mit Anträgen und Behörden. Bei Bedarf vermitteln sie externe Hilfen und Angebote - passgenau zur Situation der Betroffenen. In den ersten Wochen haben die Babylotsen viel organisiert, Informationsmaterialien erstellt und etliche Beratungsgespräche geführt sowie Lösungen entwickelt. „Jetzt geht es vor allem darum, Kontakte zu knüpfen, um in Düsseldorf bekannt zu werden und unser Netzwerk auszubauen“, erklärt Patricia Meckenstock, pflegerische Abteilungsleitung der Geburtshilfe am Florence-Nightingale-Krankenhaus und Initiatorin des Projekts.

Die Babylotsen der Kaiserswerther Diakonie sind Nicole Bornewasser und Martina Engelen, zwei Hebammen, die in der Klinik bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite. Über die Rufnummer 0172-2993637 oder per E-Mail an babylotse@kaiserswerther-diakonie.de sind die Babylotsen erreichbar.