Düsseldorf-Kalkum B8n: Cabrio kommt von Fahrbahn ab

Düsseldorf-Kalkum. Die Polizei informierte am Donnerstagvormittag die Feuerwehr über einen Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person auf der B8n, Fahrtrichtung Innenstadt in Höhe der Auffahrt Gerichtsschreiberweg.



Sechs Minuten nach der Alarmierung trafen die ersten Einsatzkräfte an der Unfallstelle ein. Vor Ort war ein Cabrio von der Fahrbahn abgekommen und im späteren Verlauf an einer Begrenzungsmauer in der Fahrbahnmitte zum Stehen gekommen. Dabei touchierte der Pkw ein weiteres Auto.

Die Fahrzeugführer beider Kraftfahrzeuge saßen beim Eintreffen der Rettungskräfte noch in ihrem Wagen. Durch den Unfallhergang waren beide Fahrzeuge beschädigt. Der Führungsdienst der Feuerwache Flughafenstraße konnte allerdings schnell Entwarnung geben, "keine Person eingeklemmt" hieß es nur wenige Minuten nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle. Eine Verletzung der Wirbelsäule konnte bei der Fahrerin des Cabrios nicht ausgeschlossen werden.

In Zusammenarbeit mit dem Notarzt wurde die verletzte Fahrzeugführerin schonend aus dem Pkw befreit. Dafür fuhren die Profis der Feuerwehr das elektrische Dach des Cabrios ein. Mit einem sogenannten Spineboard konnte die Frau fachgerecht und schnelle über den Rücksitz aus dem Fahrzeug gerettet werden. Der Notarzt untersuchte und stabilisierte die verunfallte Person vor und nach der Rettung aus dem Pkw. Zur weiteren Behandlung wurde sie in eine Duisburger Spezialklinik eingeliefert.

Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Im weiteren Verlauf wurden an beiden Pkw die Batterien abgeklemmt. Nach Abschluss der Arbeiten hat die Polizei die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der Sachschaden wird auf 15.000 EUR geschätzt. Während des Einsatzes musste die B8n in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt werden.