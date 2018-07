Im Einkaufszentrum in Flingern ist viel Wasser ausgelaufen, die Feuerwehr konnte am Abend noch nicht benennen, wie viel.

Düsseldorf. Die Feuerwehr ist am Montagabend zum Abpumpen ins Einkaufszentrum B8 an der Werdener Straße in Flingern Süd gefahren. Dort war nach Angaben der Einsatzkräfte aufgrund eines technische Defekts viel Wasser aus der Sprinkleranlage gelaufen. Nach erster Einsätzung waren ausschließlich Lagerräume davon betroffen.

Nach Angaben eines Sprechers war der zur Anlage gehörenden Tank zu zwei Drittel leer. Wie viel Wasser sich vor dem Defekt darin befand, war am Abend noch nicht zu klären.