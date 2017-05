Düsseldorf. Auf der Theodor-Heuss-Brücke in Düsseldorf ereignete sich am Morgen ein Unfall. Gegen 7.17 Uhr kollidierten auf der Brücke in Fahrtrichtung Düsseldorf insgesamt fünf Pkw. Drei Menschen wurden leicht verletzt. Aufgrund der Bergungsarbeiten stand der Verkehr auf der Brücke sowie auf der B7 in Fahrtrichtung Düsseldorf weitgehend still. Die Brücke musste stadteinwärts komplett gesperrt werden. Um 9 Uhr wurden die Bergungsarbeiten für beendet erklärt und die Sperrungen wieder aufgehoben. Der Verkehr staute sich im kompletten linksrheinischen Bereich.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei übersah eine 46-jährige Fahrerin aus Mönchengladbach den stockenden Verkehr auf der Theodor-Heuss-Brücke und fuhr in das Stauende. Durch die Wucht des Aufpralls wurden vier Fahrzeuge beschädigt. Ein weiterer nachfolgender Pkw-Fahrer konnte dem Geschehen nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte ebenfalls mit den verunfallten Fahrzeugen. Insgesamt wurden bei der Karambolage zwei Frauen und ein Mann leicht verletzt. Drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Auch auf den Rheinbahn-Linien 834, 863 und SB51 kam es zunächst zu Störungen. Um 9.10 Uhr gab die Rheinbahn Entwarnung. Aktuell kann es noch zu Verzögerungen im Verkehrsablauf kommen.