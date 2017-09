Azubis starten in ihr Berufsleben

Die ersten Schritte im Berufsleben der 27 neuen Auszubildenden in der Mercedes-Benz Niederlassung Rhein-Ruhr sind geschafft. Von den neuen Azubis werden zehn im kaufmännischen und 17 im technischen Bereich ausgebildet. Um den Einstieg in die Arbeitswelt zu erleichtern, begann das Arbeitsleben der sechs neuen Mitarbeiterinnen und 21 neuen Mitarbeiter mit den traditionellen Einführungswochen. „Unser Ziel ist es, jungen Menschen eine bestmögliche Ausbildung mit außergewöhnlichen Zukunftsaussichten zu bieten. Ein guter Start ins Berufsleben spielt dabei eine entscheidende Rolle“, sagt Britta Classen, Leiterin Nachwuchsentwicklung der Mercedes-Benz Niederlassung Rhein-Ruhr. In sieben verschiedenen Ausbildungsberufen werden die neuen Azubis ausgebildet.

Rudolph liest heute Heine im Rocaille

Er gilt als Deutschlands Film-Bösewicht Nr. 1 und ist einer der wenigen deutschen Schauspieler, die auch international eine große Nummer sind. Heute Abend kann man Claude-Oliver Rudolph mal in einer ganz anderen Rolle erleben. Der 60-Jährige kommt zu einer Lesung in das Restaurant Rocaille an der Weißenburgstraße. Ab 20 Uhr trägt Rudolph dort unter anderem Texte von Heinrich Heine, Iggy Pop und Johnny Cash vor, aber auch eigene Werke. Begleitet wird er dabei von seinem Freund Milos Zock an der Gitarre, der auch den Kontakt zu Rocaille-Chef Michael Spreckelmeyer hergestellt hat. Der hat gemeinsam zu dem besonderen Anlass ein spezielles „Rebellen-Menue“ kreiert, das 39 Euro kostet. Der Eintritt zu der Lesung in besonderer Atmosphäre ist frei.