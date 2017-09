Düsseldorf. Ein halbes Jahr nach dem blutigen Amoklauf mit einer Axt im Düsseldorfer Hauptbahnhof muss sich der mutmaßliche Täter am Dienstag ab 13.30 Uhr vor Gericht verantworten. Das Landgericht verhandelt in einem sogenannten Sicherungsverfahren über die dauerhafte Unterbringung des 37-Jährigen in einer geschlossenen Psychiatrie. Er soll zur Tatzeit an Schizophrenie erkrankt und schuldunfähig gewesen sein. Er lebte oin Wuppertal-Elberfeld.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann versuchten Totschlag in acht Fällen vor. Den Ermittlern zufolge hatte der mutmaßliche Amokläufer am 9. März mit einer Axt brutal gewütet, neun Menschen und anschließend sich selbst verletzt.

Überwachungskameras hatten das Geschehen aufgezeichnet. Vier Opfer erlitten lebensgefährliche Kopfverletzungen. Unter den Verletzten war auch ein 13-jähriges Mädchen. Auf der Flucht hatte sich der mutmaßliche Täter bei einem Sprung von einer Brücke schwere Verletzungen zugezogen. Angesetzt sind neun Verhandlungstage. dpa