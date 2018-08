Eine Dystopie von einer scheinbar perfekten Welt.

Die Autorin Julia von Lucadou hat sich in ihrem Debütroman auf ein ausgesprochen reizvolles, aber auch schwieriges Terrain begeben: Die Dystopie. Reizvoll, weil sich das Zeichnen von Horrorvisionen einer wie auch immer gearteten Zukunft trefflich als Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen eignet; schwierig, weil man in diesem Genre im Besonderen bereits von großen Meistern ausgiebig besegelte Gewässer umschiffen muss. Zu groß und zu präsent sind Orwell, Huxley, Atwood und Co. In ihrem stilistisch erfrischend forsch gehaltenem Buch „Die Hochhausspringerin“ ist die Welt, in die sie „hinein zoomt“ zwar strukturell von den klassischen dystopischen Grundmustern durchdrungen, doch es gelingt ihr, über etwaige Vorbilder hinauszugehen. Sie fokussiert sich auf Selbstoptimierung, Überwachung und extreme mediale Durchdringung.

Findet sich in ihrer Mega-City zwar ein typischerweise aus aktueller Realität übersteigertes System von Abhängigkeiten und daraus erwachsender Unfreiheit, erscheint der Gegensatz von innerer und äußerer Welt, so ist die Geschichte um Riva die Star-Hochhausspringerin, die aus den Regeln ausbricht, überaus aktuell. Über die effiziente „Entmenschlichung“ täuschen weder Hochglanz noch scheinbare Perfektion hinweg. Die 1982 in Heidelberg geborene Filmwissenschaftlerin wird am 27. August im Heine Haus, Bolkerstraße 53, um 19.30 Uhr ihren Roman vorstellen. Laki

heinehaus.de