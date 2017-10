Düsseldorf. Den Autofahrern steht am Wochenende im Rheinland erneut eine Autobahnsperrung ins Haus. Die A 46-Brücke zwischen Düsseldorf und Neuss wird komplett gesperrt. Wie Straßen.NRW am Donnerstag mitteilte, dauert die Vollsperrung von Freitag, 13. Oktober, ab 20 Uhr, bis Montag, 16. Oktober, 5 Uhr am Morgen. Seitdem die marode Leverkusener Brücke für Lastwagen gesperrt ist, nehmen viele Fahrer die nördliche Route über die Fleher Brücke. Deren Vollsperrung ist nötig, um nach beendeter Sanierung des 145 Meter hohen Brückenträgers die Gerüste abzubauen.

Über die Fleher Brücke fahren an Werktagen täglich etwa 95 000 Fahrzeuge. Über die Brücke bei Leverkusen rollen derzeit rund 110 000 Autos am Tag. Während der Vollsperrung sind Umleitungen ausgeschildert, Behinderungen wird es nach Einschätzung der Fachleute aber geben. dpa