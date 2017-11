Düsseldorf-Derendorf. Bei zwei Verkehrsunfällen auf der Rather Straße in Düsseldorf-Derendorf sind am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr mindestens zwei Menschen verletzt worden.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin war ein PKW im Begriff von einem Parkplatz auf die Rather Straße zu fahren, als er mit einem weiterer Wagen, der aus Richtung Münsterstraße auf der Rather Straße unterwegs war, kollidierte. Es kam im Bereich der Einfahrt zum Zusammenstoß. Der von der Rather Straße kommende Wagen überschlug sich. Eine Person wurde verletzt. Zu Alter und Geschlecht konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Feuerwehr und Polizei mussten die Rather Straße sperren. Der Verkehr staute sich. Als ein Fußgänger die Rather Straße überqueren wollte wurde er zwischen zwei PKW eingeklemmt und verletzte sich dabei leicht an den Beinen. Es kann weiter zu Verkehrsbehinderungen kommen, auch der Rheinbahnbsu 834 ist betroffen. red