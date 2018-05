Düsseldorf. Auf der A59 bei Düsseldorf ist am Mittwochmorgen ein Auto unter einen Lastwagen geraten. In Fahrtrichtung Leverkusen wurde die Autobahn laut einem Polizeisprecher ab der Auffahrt Garath in Richtung Leverkusen komplett gesperrt. Ein Rettungshubschrauber ist auf dem Weg zur Unfallstelle, erklärte die Polizei gegen 10.25 Uhr.

Das Auto soll nach Angaben eines Polizeisprechers von hinten unter den Lkw gerast sein. Die Meldung über den Unfall habe die Beamten gegen 9.52 Uhr erreicht. Der WDR meldet gegen 12.21 immer noch zwei Kilometer Stau. pasch