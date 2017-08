Düsseldorf. Die Polizei fahndet nach einem Autofahrer, der auf der Kreuzung Am Wehrhahn/Worringer Straße am Montagabend einen Unfall mit einer Straßenbahn hatte. Danach flüchtete der Mann, das meldete die Polizei am Dienstag.

Der Unbekannte war mit seinem Nissan in Richtung Grafenberger Allee unterwegs, bevor er plötzlich auf der Kreuzung nach links zog und so mit der neben ihm fahrenden Straßenbahn kollidierte. Der 29-jährige Fahrer der Rheinbahn erlitt einen Schock. Sonst wurde niemand verletzt.

Direkt nach dem Unfall hatten Zeugen den Fahrer des Nissans angesprochen, doch der lehnte jede Hilfe ab, bevor er flüchtete. Die Polizei fahndet nun nach dem Mann. Er sei nicht der Halter des Fahrzeugs, teilte ein Sprecher auf Nachfrage der WZ mit. Der Wagen sei aber auch nicht als gestohlen gemeldet. Die Halter seien bereits kontaktiert, über sie etwas über den möglichen Fahrer herauszufinden sei Teil der Ermittlungen.

Dennoch sucht die Polizei auch nach Hinweisen von möglichen Zeugen. Der Mann soll zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß gewesen sein. Er ist in etwa 30 Jahre alt und hat kurze schwarze Haare, außerdem trägt er einen Dreitagebart. Zur Unfallzeit hatte er ein beigebraunes T-Shirt und eine Jeans an. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0211-8700 entgegen. red