Eichener : Richtig. Die Generation Y, so nennen wir die Menschen um die 30 Jahre, die ist mit den Autos der Eltern aufgewachsen. Für sie ist ein Auto in erster Linie Stress. Zudem ist es extrem ineffizient: Es steht 23 Stunden am Tag und konsumiert Fläche.

Eichener : Die Vision heißt Sammeltaxi und Minibus. Es ist ein Verkehr von Tür zur Tür, auf Anforderung mit kleinen, selbstfahrenden Fahrzeugen. In denen sitzt man nicht allein, sondern andere Passagiere fahren mit. Viele Routen werden ja von mehreren Personen gleichermaßen benutzt, zum Beispiel von Kaiserswerth in die City. Dieses System funktioniert schon in Israel, den Niederlanden und Südamerika.

In Berlin läuft seit Ende vergangenen Jahres ein Pilotprojekt: Sammeltaxen sollen die Mobilität in den Städten revolutionieren. Darauf setzt auch Volker Eichener, Hochschulprofessor und Stadtentwicklungsexperte.

Thema des Tages

Leben der Zukunft

Fläche, die es in Städten nicht gibt.

Eichener: Sie wird immer teurer. In New York kostet ein Parkplatz 500 Dollar Miete im Monat. In Düsseldorf müssten wir eigentlich ähnliche Beträge nehmen. Was mich an der politischen Diskussion sehr ärgert, ist die Fokussierung auf Verbrennungsmotor versus Elektromotor. Der Elektroantrieb wird die Verkehrsprobleme nicht lösen.

Wer kann es sich zukünftig leisten, in Düsseldorf zu wohnen?

Eichener: Wir haben die paradoxe Situation, dass in Duisburg und Essen tausende Wohnungen leerstehen. Das sind aber Städte mit Imageproblemen, deshalb wollen die Menschen nicht dorthin.

Es würde das Stadtbild von Düsseldorf verändern, wenn hier nur Reiche wohnten.

Eichener: Diese Gefahr besteht, wir nennen es Segregation, wenn sich Stadtteile nach Einkommensgruppen sortieren. Vor allem innerstädtische Quartiere wie Derendorf oder Pempelfort durchleben den Prozess eines sozialen Austausches. Auch nach Oberbilk und Flingern ziehen gut Verdienende, meist Kinderlose, um das City-Feeling zu haben. Diese Nobilisierung beginnt interessanterweise mit Studenten, die sind einkommensschwach, aber sozial stark und prägen die Viertel.

Wird es in Düsseldorf für bestimmte Bevölkerungsgruppen keine Wohnungen mehr geben?

Eichener: Die Einkommensschwachen, die Migranten wohnen dann in Wersten-Süd-Ost oder in Garath. Wir haben in Düsseldorf durchaus Siedlungen mit sozialen Problemen, in denen haben wir Konzentrationen von Armut und Ausgrenzung.

Was sind die Folgen?

Eichener: Die Segregation verhindert Lernchancen. Sie erschwert es jungen Menschen, aus diesen Ghettos herauszukommen. Daraus folgt eine Vererbung sozialer Ausgrenzung. Das ist ein Problem, mit dem alle Großstädte konfrontiert sind. Auch das reiche Düsseldorf. Das sieht man aber nicht, wenn man über die Kö spaziert.

Was kann man machen?

Eichener: Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit einem sozialen Wohnungsbau, der großzügige Einkommensgrenzen hat, so dass es in den Siedlungen eine gewisse soziale Mischung gibt. Das setzt voraus, dass wir einen großen Sozialwohnungsbestand haben. Der ist aber in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter geschrumpft. Die Wohnungsämter können nur noch die Problemfälle unterbringen.