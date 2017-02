Düsseldorf-Gerresheim. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei stand ein 46-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Skoda auf dem Seitenstreifen am Anfang der Torfbruchstraße und beabsichtigte in den fließenden Verkehr in Fahrtrichtung stadtauswärts einzufahren. Dabei übersah er aus ungeklärten Gründen einen von hinten herannahenden 42-jährigen Rollerfahrer. Der Zweiradfahrer wurde auf seiner Vespa vom Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Dabei erlitt er schwere Verletzungen, die im Gerresheimer Krankenhaus stationär behandelt werden.