Auszubildende feierlich begrüßtBert und Sophia sind geschieden

Die allerbesten Wünsche, aber auch eindringliche Apelle, die Werte des Handwerks anzunehmen und mit Leben zu erfüllen, begleiteten die neuen Auszubildenden der Kreishandwerkerschaft bei einer Begrüßungs-Gala im Robert-Schumann-Saal. 33 Azubis wurden, stellvertretend für alle 200 im Saal, von Kreishandwerksmeister Thomas Dopheide auf der Bühne in die Gemeinschaft des Handwerks aufgenommen. Vor mehr als 600 Gästen, darunter Handwerkskammerpräsident Andreas Ehlert sowie die Bundestagsabordneten Sylvia Pantel (CDU) und Andreas Rimkus (SPD), verwies Dopheide in seiner Festansprache auf die Bedeutung des Handwerks in der Landeshauptstadt mit 7700 Betrieben und mehr als 52 000 Mitarbeitern.

Wer sie so händchenhaltend und strahlend über den Gerichtsflur kommen sah, der konnte sich gar nicht vorstellen, dass es gleich zum Scheidungsrichter ging. Doch um Punkt 15.11 Uhr war es dann soweit, Bert und Sophia Wollersheim waren kein Ehepaar mehr. Sechs Jahre waren der Rotlichtkönig und die „Immobilienmaklerin“ verheiratet. Erst ging er Pleite, dann sie ins Dschungelcamp und dann ging ihre Liebe den Bach hinunter. „Ich danke Sophia für die guten und schönen Jahre, die wir gemeinsam haben durften. Inzwischen ist alles ausgestanden und wir fühlen uns beide wohl.“ Das gilt besonders für Sophia. Obwohl sie viel erfolgreicher als ihr Ex-Mann ist, muss sie keinen Unterhalt zahlen. Darauf hatte er im Vorfeld notariell verzichtet.