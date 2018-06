Hochbetagte oder gehbehinderte Bürger können sich das Einwohnermeldeamt ins Haus bestellen – wir waren dabei.

Düsseldorf. Einen so dankbaren Arbeitsalltag wie Stephan Treutlein haben sicher nur ganz wenige Mitarbeiter bei der Stadt: Wenn er bei Bürgern an der Haustür klingelt und sich vorstellt, dann freuen sich die Leute – „jedenfalls in neun von zehn Fällen“, sagt er. Treutlein ist beim Amt für Einwohnerwesen einer von zwei Außer-Haus-Kollegen, die zu alten oder schwachen Menschen gehen, wenn bei denen zum Beispiel der Personalausweis abgelaufen ist, die aber das Haus nicht mehr gut verlassen können.

Heute hat sich Stephan Treutlein zunächst in Gerresheim am Lohbachweg bei Klaus-Dieter Nickoll angesagt. Als er schellt, ist dessen Frau Magdalena kurz ein bisschen unwirsch, sie hatte einen anderen Namen in Erinnerung, der sich telefonisch angemeldet hatte: „Ich bin da vorsichtig geworden, nachdem neulich eine dubiose Frau in der Tür stand“, sagt sie. Treutlein kennt das, er erlebt öfter Senioren, die vorsichtig, ja misstrauisch geworden sind. „Weil sie Angst haben, Opfer von Kriminellen zu werden“, sagt er.

Die einzigen Mitarbeiter im Amt, die sich viel Zeit nehmen können

Dann geht alles ganz fix. Der Mann von der Stadt legt Herrn Nickoll seinen neuen Ausweis vor („Bezahlt haben Sie ja alles, schauen Sie bitte alle Einträge genau durch, ob sie stimmen, den alten Ausweis nehm’ ich mit“). Nickoll, von Beruf Kürschnermeister, ist zufrieden. „Ich komme ja kaum noch aus dem Haus, es geht einfach nicht mehr.“ Er und seine Frau haben den Außer-Haus-Service auf der Homepage des Amtes für Einwohnerwesen entdeckt. „Das ist sicher mein letzter Ausweis“, sagt er. Nun, das ist bei einem 73-Jährigen zum Glück nicht gesagt.

Wichtig ist, dass die Bürger vor der ersten Bestellung prüfen, ob sie die erforderlichen Unterlagen beisammen haben – vor allem ein biometrisches Lichtbild. „Oft helfen die Kinder oder andere Angehörige“, sagt Treutlein.

Er und sein Kollege im Außer-Haus-Service haben in der alternden Stadtgesellschaft gut zu tun, jeder hat im Schnitt zehn „Anfahrten“ zu Bürgern am Tag. „Sie sind die einzigen Mitarbeiter, die sich wirklich auch ausgiebig Zeit für den Einzelfall nehmen können, die die Menschen auch mal betüddeln dürfen“, sagt Mona Wolke, die Abteilungsleiterin im Amt. Angesichts des enormen Publikumsandrangs insbesondere im Straßenverkehrsamt oder den Bürgerbüros und der damit verbundenen hohen Arbeitsbelastung der dortigen Kollegen (und den ebenfalls daraus resultierenden notorischen Problemen für viele Bürger, rasch einen Termin zu bekommen), leuchtet das ein.