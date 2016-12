Düsseldorf Auseinandersetzung auf der Kö - 22 Jähriger nach Messerattacke im Krankenhaus

Düsseldorf. Eine vierköpfige Gruppe ist in der Nacht zu Dienstag auf der Königsallee in Höhe der Benrather Straße von zwei Männern und einer Frau zuerst beleidigt und dann attackiert worden. Im Laufe der Auseinandersetzung wurden eine 17-Jährige und ein 16-Jähriger durch Schläge verletzt. Ein 22-Jähriger ist mit einem Messer angegriffen und so schwer verletzt worden, dass er anschließend zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde.

Die drei Täter flohen nach der Attacke in Richtung Heinrich-Heine-Allee. Einer der Männer wird als etwa 16 bis 18 Jahre alt und muskulös beschrieben. Er hat kurze Haare und trug während der Tatzeit eine rote Kappe sowie eine dunkle Dauenjacke. Er war derjenige, der den 22-Jährigen mit dem Messer angegriffen hatte. Der zweite Mann ist schmal und hat kurze dunkle Haare. Er trug eine graue Jacke und eine schwarze Hose. Die Frau hat lange dunkle Haare. Sie ist auffallend gebräunt und hatte während der Tat eine beige Jacke mit Fellkragen an.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0211 - 870-0 entgegen.