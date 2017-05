48-Jähriger wurde zu Bewährungsstrafe verurteilt.

Düsseldorf. Es war keine Trennung in Freundschaft. Nach eineinhalb Jahren beendete eine 47-Jährige die Beziehung mit ihrem Lebensgefährten. Zwei Monate später erlebte die Frau eine böse Überraschung: Denn an einem Kiosk und einer Sparkassenfiliale in der Nachbarschaft hingen vier Nacktfotos von ihr – einschließlich Adresse und Handy-Nummer. Am Mittwoch sollte sich ihr Ex-Freund dafür vor dem Amtsgericht verantworten. Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches lautete die Anklage.

Offenbar hatte der Mann während der Beziehung eine Video-Kassette mitgenommen, auf der sich die Nacktaufnahmen befanden. Davon machte er Fotos und druckte acht Stück davon aus. Jeweils vier davon hängte er offenbar als Racheaktion an den Kiosk und die Sparkasse.

Der 48-Jährige hatte sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert. Am Mittwoch erschien er nicht zur Verhandlung. Er wurde in Abwesenheit zu einer Haftstrafe von sieben Monaten auf Bewährung verurteilt. si