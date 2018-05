Simone Lucas und Sven Kroner lieben das Großformat. Weil sie in ein kleines Quartier umziehen mussten, blieb nur noch die Axt. Jetzt stellen sie im Kulturbahnhof Eller aus.

Düsseldorf. 20 Jahre lang hatten Simone Lucas und Sven Kroner ein Atelier in den Böhlerwerken. Es war 600 Quadratmeter groß und diente auch Kollegen wie Arno Bojak, Hobbypop und Ruri Matsumoto als Arbeitsraum. Mit dem Boom auf diesem Areal zwischen Düsseldorf und Meerbusch war klar, dass sie irgendwann dran glauben mussten. Vor drei Monaten war es soweit. Angeblich wegen Einsturzgefahr mussten sie weichen, obwohl die Halle immer noch steht. Sie fanden ein nur noch 180 Quadratmeter großes Atelier gleichfalls auf dem Böhler-Gelände, wenn auch zu einem viel höheren Preis. Das Schlimme aber ist: Sie mussten Bilder vernichten, weil kein Platz für sie da ist.

Das Lager ist zu klein für Großformate aus den Anfängen

Beide Künstler lieben Museumsformate. Mit dem Umzug versuchte Kroner, seine alten Bilder zu verschenken. Er erzählt: „Das Lager ist zu klein. Werden die Bilder gerollt, dann ist es eine Hinrichtung auf Zeit. Ich habe dem Museum in Helmond in Nordbrabant ein sehr schönes Werk geschenkt, weil sie schon fünf Bilder von mir besaßen. Aber selbst ein zweites Geschenk wollte man dort nicht annehmen, wegen Lagerproblemen.“

Nun wäre natürlich der Kunstverein oder das Museum Kunstpalast der richtige Ort für die Kunst aus Düsseldorf gewesen, aber im Ehrenhof kannte man bis vor einem Jahr noch nicht einmal den Namen Kroner, obwohl der Künstler Gastprofessor an der berühmten Bauhaus-Akademie war und von wichtigen Galerien in Amsterdam, Leipzig und Berlin vertreten wird. Simone Lucas wird von Rupert Pfab in Düsseldorf betreut.

„Wir haben noch ein Riesenlager mit Arbeiten aus der Studienzeit. Sie sind zu gut zum Wegschmeißen“, heißt es. Dennoch haben sie sich von vielem getrennt. Er: „Es war schrecklich“. Sie: „Es war traurig.“ Auch zwei Werke von Arno Bojak, jeweils 4,5 x 2,4 Meter, mussten dran glauben. Bojak lebt inzwischen in Berlin. Ihm wäre die Fracht zu teuer gewesen, zumal die Riesenformate auf billigem Stoff gemalt sind. Deshalb bat er den einstigen Kommilitonen, sie kurz und klein zu zerschlagen.

Simone Lucas und Sven Kroner sind Eheleute und malen Seite an Seite

Dass die große Kunst dieses Ehepaars kein Schrott ist, lässt sich im Kulturbahnhof Eller bewundern. Sie malen weiterhin Seite an Seite, er auf dem Boden, sie an der Wand. Sie benutzt Ölfarbe, er Acryl.