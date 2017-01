Im Zuge der Revitalisierung des Wehrhahncenters gab es in der Bezirksvertretung 1 (Stadtmitte) im Oktober 2016 auch eine Bauvoranfrage für Wohnungsbau im Blockinnenbereich des Bürokomplexes. Die Planung sieht drei so genannte Stadtvillen mit jeweils 8 Wohnungen vor. Die Zufahrt soll über die Oststraße erfolgen. Behindertengerechte Stellplätze sollen im Innenhof entstehen, die übrigen in der bestehenden Tiefgarage nachgewiesen werden. Vier satzungsgeschützte Bäume müssten gefällt werden. Bei zwei Enthaltungen der Grünen stimmte die Bezirksvertretung der Bauvoranfrage zu. Doch zurzeit ist der Bau der 24 Wohnungen bei Investor Alstria office, dem das Grundstrück gehört, kein aktuelles Thema.