Für den Kölner Floraball am 9. Juni werden junge tanzbegeisterte Menschen gesucht.

Köln. Mit dem dritten Kölner Floraball am 9. Juni 2018 wird die Tradition wie vor mehr als 150 Jahren fortgesetzt, die Kölner Flora als Ort des gesellschaftlichen Lebens in wunderschönem Ambiente mit Leben zu füllen. Eine rauschende Ballnacht mit kulturellen Höhepunkten und kulinarischen Köstlichkeiten erwartet die Gäste. Höhepunkt des Abends wird die Verleihung des Kölner Opernpreises 2018 an einen internationalen Star sein, der bereits in den vergangenen Monaten hochkarätige Preise erhalten hat.

Erster Programmpunkt des Floraballs wird wieder der Auftritt der Debütanten sein, die dann ihr tänzerisches Können zu Walzerklängen des Orchesters der Hochschule für Musik und Tanz unter Leitung des Dirigenten Alexander Rumpf unter Beweis stellen und stimmungsvoll den Abend eröffnen werden. Stadtmarketing Köln und die Tanzschule van Hasselt rufen gemeinsam junge tanzbegeisterte Menschen auf, sich für das Debütanten-Casting am Sonntag, 10. Dezember, zu bewerben.

Bewerben können sich alle jungen Menschen zwischen 16 und 25 Jahren, die dieses gesellschaftliche Highlight hautnah miterleben möchten. Die Jury bewertet tänzerische Grundfähigkeiten im Walzertanz und einer Polonaise sowie dem persönlichen Auftritt. Ab Januar werden die Paare von der Tanzschule van Hasselt für ihren großen Auftritt trainiert und erhalten neben dem tänzerischen Können auch Tipps, um sich in der Kölner Gesellschaft perfekt zu bewegen. Die Debütanten werden mit Ballkleidern und Fräcken ausgestattet und erhalten ein Profi-Haar- und Make-up-Styling. Bewerbungen können an info@stadtmarketing-koeln.de gesendet werden.