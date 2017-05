Düsseldorf. Die Bewohner eines Hauses in Hamm saßen mit ihren Nachbarn zusammen im Garten, als sie am Samstagabend einen Einbrecher überraschten.

Ein 45-Jähriger der Anwesenden am Haus an der Straße "Hinter der Böck" wurde leicht verletzt, als er versuchte den Einbrecher zu stellen. Die Komplizen des Einbrechers warteten in der Nähe in einem Opel (vermutlich mit rumänischen oder bulgarischen Kennzeichen).

Nach dem gescheiterten Überfall flüchteten die vier Komplizen in dem Opel in Richtung "Auf der Böck". Eine genaue Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0211 - 870-0 entgegen.