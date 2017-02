Düsseldorf. Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden, der sich am Montagabend in Heerdt erreignet hat. Drei Fahrzeuge waren auf der Kevelaer Straße ineinander gefahren.

Laut Polizeibericht war kurz vor 18.30 Uhr ein 34-jähriger Münchener mit seinem Pkw auf dem linken Fahrstreifen der Kevelaerer Straße in Richtung Handweiser unterwegs. An der Einmündung Kevelaerer Straße / Zülpicher Straße beabsichtigte er zu wenden. Eine ihm folgende 44-jährige Pkw-Fahrerin aus Neuss erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Auto auf den Wagen des Müncheners auf. Ein ihr folgender 48-jähriger Fahrzeugführer aus Wesel konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr mit seinem Fahrzeug auf den stehenden Pkw der Neusserin auf und schob ihren Wagen links am Pkw des Müncheners vorbei.

Die Unfallverursacherin und ihre mit im Fahrzeug sitzende 13-jährige Tochter erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden.