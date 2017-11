Weiße Haie und Tigerhaie überleben die Gefangenschaft grundsätzlich nicht, so hochsensibel sind diese Tiere. Bei Schwarzspitzenriffhaien ist das zwar nicht so, dennoch verenden auch diese Haie nach Meinung vieler Experten in Gefangenschaft viel häufiger als in Freiheit. Ein deutliches Signal dafür, dass die Haltung in einem Aquarium eine Qual für die Tiere sein könnte. Das sollte dem Aquazoo eigentlich ausreichen, um bei der Haihaltung neue Wege zu gehen. Der erste Schritt sollte nun freilich sein, keinen neuen Schwarzspitzenriffhai zu kaufen, der womöglich auch noch wild gefangen wurde.