Mentalitätsproblem bei den Bezirksliga-Fußballer der SG Benrath-Hassels? Auch DSV und Kalkum sind bedroht.

Wenn Niklas Leven wüsste, was das Kernproblem der SG Benrath-Hassels ist, hätte er längst Abhilfe geschaffen. „Ich würde der Mannschaft gerne den richtigen Impuls geben. Aber leider bin ich dem Rätsel auch nicht auf die Schliche gekommen“, sagt der Führungsspieler des abstiegsbedrohten Fußball-Bezirksligisten. Offenbar gibt es beim Schlusslicht ein Mentalitätsproblem. Zuletzt ließ sich die SG beim 0:6 gegen Berghausen und beim 1:5 gegen Aufderhöhe zweimal deklassieren.

„Wir halten zu Beginn immer gut mit, aber wenn wir dann ein Gegentor kassieren, gehen die Köpfe runter“, klagt Leven. Die Diskussionen im Umfeld um Trainer Andreas Kober vor der Partie gegen Aufderhöhe waren auch nicht hilfreich, um die Verunsicherung zu beheben. „Wir hatten aus der Zeitung erfahren, dass ein neuer Trainer kommen sollte. Einen Tag später hat man uns in der Kabine informiert, dass dem doch nicht so sei. Das Ganze hat der Mannschaft natürlich nicht geholfen“, sagt Leven. Für ihn ist der Klassenerhalt unter der Regie von Kober ohnehin weiter erreichbar. „Es mag komisch klingen, aber wenn wir mal alle Spieler an Bord haben, haben wir die Qualität, um jeden Gegner zu schlagen“, glaubt Leven, der nach auskurierter Krankheit am Sonntag bei DITIB Solingen wieder in die Startelf zurückkehren dürfte.

Vilson Gegic muss bei der SG Unterrath improvisieren

Auch die Lokalrivalen DSV 04 und TV Kalkum-Wittlaer sind abstiegsbedroht. Der DSV ist morgen beim wiedererstarkten TSV Aufderhöhe gefordert, während Wittlaer im Derby in Lohausen punkten möchte. Bei der SG Unterrath ist Trainer Vilson Gegic vor der Partie beim SSV Berghausen wieder gezwungen, zu improvisieren. Zwar feierte in der Vorwoche Daniel Harrer nach langer Pause ein erfolgreiches Comeback. Dafür muss in Evans Werle ein anderer Stammspieler ersetzt werden, nachdem er in Lohausen vom Platz geflogen war.

Schwarz-Weiß 06 will zu Hause gegen Solingen-Wald die kleine Chance aufrecht erhalten, in den Aufstiegskampf einzugreifen. Aktuell liegt die Elf von Harald Becker zwei Zähler hinter dem Zweiten aus Eller, der nach nur einem Punkt aus zwei Partien in Hilden unter Zugzwang steht.