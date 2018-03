Der DSD hat einen wahrlich goldenen Jahrgang beisammen. Erneut wurden die A-Knaben Hockey-Meister.

Gerade einmal vier Monate ist es her, dass die Knaben A des DSD Düsseldorf Historisches vollbrachten und auf der eigenen Anlage den ersten Deutschen Meistertitel in der Vereinsgeschichte des DSD holten. Offensichtlich sind sie dabei auf den Geschmack gekommen. Denn nun wiederholten sie das Kunststück und konnten in Nürnberg bei der Finalrunde in einem an Spannung kaum zu überbietenden Finale auch den begehrten blauen Wimpel des Hallenmeisters in Empfang nehmen. Die jungen Düsseldorfer schafften somit das sensationelle Double und avancieren damit aktuell zum disziplinübergreifend erfolgreichsten Jugendteam der Landeshauptstadt.

Dabei hatte DSD-Trainer Holger Muth nicht mal seinen besten Kader am Start. Konrad Reents fehlte, zudem griffen in Ben Marquardsen und Niclas Schickenberg zwei weitere Leistungsträger beim Abschlusstraining nach zehntägiger Krankheit erstmalig wieder zum Hockeyschläger. In der Zeit davor erwischte es den Rest des Teams, so dass seit knapp vier Wochen kein reguläres Training mehr stattfinden konnte. Bei aller spielerischen Qualität im Team war man also entsprechend zurückhaltend in den Erwartungen. Einen zweiten Dämpfer erhielten die DSD-Jungs dann beim Betreten der Halle. Der Hallenboden war extrem elastisch und die Bälle versprangen in einer Tour, quasi Gift für die Grafenberger, die sehr über die spielerische Linie ihr Spiel aufziehen.

Und da wartete zum Auftakt im Münchner SC auch noch direkt der vermeintlich härteste Widersacher. Immerhin waren die Bayern der Finalgegner des DSD aus der Feldsaison. Doch ein 3:1-Sieg später war die Laune bei den Düsseldorfer prächtig. Es folgten ein 2:1 gegen den UHC Hamburg (2:1) und ein 3:1 gegen den Club an der Alster (3:1), so dass der DSD locker ins Halbfinale einzog.

Halbfinale und Endspiel werden zu Penalty-Krimis

Dort wartete zunächst der Berliner SC, gegen den die ansonsten starke Abwehr um Torwart Constantin Könches erstmals doppelt patzte, so dass der DSD trotz sonst guter Leistung zur Pause mit 1:3 zurücklag. Erst mit der Schlussecke trafen die Grafenberger noch zum Ausgleich und retteten sich ins Penaltyschießen, bei dem der DSD mit 2:1 die Oberhand behielt. Die Freude war riesig, konnte zu dem Zeitpunkt ja auch noch keiner ahnen, dass es im Finale noch dramatischer zugehen würde. Hier traf der DSD nicht ganz unerwartet auf den TSV Mannheim, der in der Vorrunde ebenfalls mit drei Siegen aus drei Spielen aufwartete und im anderen Halbfinale mit 1:0 gegen UHC Hamburg die Oberhand behalten hatte.