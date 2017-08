Man kann es sich einfach machen. Zu laufenden Verfahren will die Stadt keine Erklärungen abgeben. Schließlich können die Schausteller ja noch in Berufung gehen. Recht bekommen hat die Verwaltung in dem Prozess vor dem Landgericht und kann das jetzt auch mit allen Mitteln durchsetzen. Aber ist das wirklich angemessen, wenn eine Familie seit 35 Jahren auf einem Grundstück lebt? Düsseldorf schmückt sich gern mit vielen Attributen. Modestadt, Sportstadt und die Stadt mit der längsten Theke der Welt. Stadt mit Herz wäre auch schön. Könnte man mal ausprobieren.

