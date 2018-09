Beim Ranglistenturnier gibt es vordere Plätze.

Mit guten Leistungen überzeugten die insgesamt acht Borussen gestern bei den Endranglistenturnieren des Westdeutschen Tischtennis-Verbandes (WTTV) der Jungen/Schüler B (Top 12) und Mädchen/Schülerinnen B (Top 10) in Rödinghausen. Bei den Jungen (U 18) erspielte sich der NRW-Liga-Spieler Jiaxing Guo (15) einen guten vierten Rang. Da vor ihm zwei Spieler platziert sind, die eigentlich noch der Altersklasse Schüler A angehören und sich gemäß der Statuten nicht für das DTTB Top 48 Jungen qualifizieren können, darf sich Guo berechtigte Hoffnungen auf einen Verfügungsplatz durch den WTTV-Jugendausschuss machen. Younes Gürsching (15), als Außenseiter mit dem geringsten TTR-Wert in das Turnier gestartet, übertraf mit Platz acht die Erwartungen. In der Schüler B-Konkurrenz (U13) erreichten Emilo Schulz und Lászlo Mohácsy (beide 12) mit den Plätzen vier und fünf sehr gute Ergebnisse. Rian Patra (11) landete auf Rang zehn. Das beste Ergebnis für die Borussia erreichte Eireen Kalaitzidou (11) mit der Silbermedaille im Wettbewerb der B-Schülerinnen. Aber auch Platz fünf von Philippa von Bandemer (10) in ihrem ersten Jahr in der B-Schülerinnen Altersklasse ist ein großartiges Ergebnis, Lani Jandt (10) belegte Platz neun. Jugendtrainer Patrick Schwarz ist zufrieden mit seinen Schützlingen: „Obwohl wir uns die ein oder andere noch bessere Platzierung gewünscht hätten, sind wir mit den Leistungen und Ergebnissen sehr einverstanden.“ Red