Düsseldorf. Der junge Mann, der wohl in der Nacht zum zwölften Mai einen 28-Jährigen vor einem Club am Rande der Altstadt angegriffen und schwer verletzt hat, hat sich der Polizei gestellt.

Der 23-jährige Düsseldorfer, der regelmäßig in der Altstadt verkehrt, war auf Grund von Zeugenaussagen und Recherchen ins Visier der Polizei gerückt. Als er mitbekommen hatte, dass gegen ihn ermittelt wird, nahm er Kontakt zu den Beamten auf. Er macht zum Sachverhalt keine Aussagen und will sich durch einen Anwalt vertreten lassen. Er ist bislang wegen Gewaltdelikten noch nicht in Erscheinung getreten. Weil gegen ihn keine Haftgründe vorliegen, wurde er nach seiner ersten Vernehmung vorerst wieder entlassen.

Der 28-Jährige aus dem Rhein-Kreis Neuss, den der Düsseldorfer angegriffen hatte, schwebt mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr.