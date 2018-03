Auch ohne Olympia-Starter Julian Flügel rechnet sich das ART-Quartett beste Chancen auf die Meisterschaft aus.

Ein halbes Jahr ist Timo Göhler, Andreas Straßner, Paul Schmidt und Sebastian Reinwand einfach zu wenig. Es war der 29. Oktober 2017, als das Quartett vom ART Düsseldorf sich die deutsche MarathonMannschaftsmeisterschaft sicherte. Nur sechs Monate später, am 29. April 2018, wollen sie das wiederholen, beim heimischen Düsseldorfer Marathon, bei dem die nationalen Marathon-Meister des Jahres 2018 ermittelt werden.

Der Deutsche Leichtathletik Verband (DLV) hatte das Meisterschaftsrennen vom Herbst in den Frühling gelegt. „Deutscher Meister ist man für ein Jahr und nicht nur für die Hälfte. Wenn wir in Düsseldorf gewinnen, sind wir sicher, dass es wir zwölf Monate Meister sind, denn die Marathon-Meister 2019 werden ebenfalls in Düsseldorf ermittelt“, sagt der Sprecher des ART-Laufteams, Sebastian Reinwand. „Es ist unser ganz klares Ziel, erneut Meister zu werden.“

Dafür war das ART-Team zum Trainingslager auf der niederländischen Nordsee-Insel Texel. Dort erhielten die Düsseldorfer Marathonis einen dicken Dämpfer. Eigentlich war geplant, dass der Olympia-Teilnehmer 2016, Julian Flügel, mitlaufen soll, doch daraus wird nichts. Wie bereits berichtet, muss sich Flügel einer Fersen-Operation unterziehen und monatelang pausieren. So werden Reinwand, Philipp Baar, Andreas Straßner und Paul Schmidt für den ART auf Titeljagd gehen. Jeder der vier kann die 42,195-Kilometer-Strecke in unter 2.20 Stunden laufen.

Das Team aus Regensburg gilt als stärkster Konkurrent

Trotzdem wird die Titelverteidigung für den ART kein Selbstläufer. „Das Team aus Regensburg ist unser Gegenspieler Nummer eins. Ich weiß aber nicht, was die Oberpfälzer vor haben und ob sie mit ihren besten Läufern nach Düsseldorf kommen“, meint Reinwand. „Sonst gibt es eigentlich keine anderen Vereinsmannschaften, die uns gefährlich werden können .“

Das Selbstbewusstsein ist begründet, haben die ART-Langstreckler doch oft bewiesen, dass sie echte Wettkampftypen sind. So ist Baar amtierender Deutscher Halbmarathon- und Halbmarathon-Mannschaftsmeister, Straßner ist Marathon- und Halbmarathon-Mannschaftsmeister sowie nationaler HalbmarathonMeister der Altersklasse M 35. Reinwand holte 2017 die Bronzemedaille bei der 10 000-Meter-Meisterschaft, und Schmidt sicherte sich schon 2016 den Meistertitel über die 50-Kilometer-Distanz. Da gehört das Quartett aus der Landeshauptstadt logischerweise zu den Mannschaftsmeisterschaftsfavoriten 2018. Passenderweise in der eigenen Stadt.