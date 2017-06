Einst begann seine Solo-Karriere im Tor 3. Im Netz gibt’s noch Karten.

Düsseldorf. Es ist die größte Entertainment-Show, die in diesem Konzertsommer durch Deutschland zieht. Drei verschiedene Produktionen sind unterwegs, damit der Star kommen, singen und siegen kann. Dass sein Publikum auch heute Abend nach der „Heavy Enteertainment Show“ in der Arena völlig aus dem Häuschen sein wird, daran hat Robbie Williams keine Zweifel. Denn mit seiner Bühnenshow hat er sich Respekt auch bei denen verschafft, die damals nicht zu den kreischenden Take-That-Fans gehörten. Den Grundstein dafür legte er in Düsseldorf.

Große Konzerte finden im Tor 3 an der Ronsdorfer Straße schon lange nicht mehr statt. Aber viele Düsseldorfer erinnern sich noch an legendäre Momente in der alten Fabrikhalle, wo man internationalen Stars wie Guns N’Roses oder Melissa Etheridge so nah sein konnte wie auf kaum einer anderen Bühne.

Und eben auch Robbie Williams. Denn nach seinem Ausstieg bei Take That spielte der 41-Jährige einige Test-Konzerte in kleinen Hallen – eines davon in Düsseldorf. Und es kamen keine pubertierenden Teenies, sondern Menschen, die wirklich an Musik interessiert waren. Schon damals gehörten Kracher wie „Let me entertain you“ oder „No regrets“ zum Programm. Am Ende verabschiedete sich Robbie Williams sichtlich beeindruckt von seinen Fans.

Nicht für lange, denn seitdem ist Robbie immer wieder mal in Düsseldorf, zuletzt vor drei Jahren spielte er ein Doppelkonzert im Rather Dome. Dabei hatte er in der Regel im Interconti an der Königsallee übernachtet. Wie sich im „Fan-Funk“ herumgesprochen hat, residiert der Brite diesmal freilich im Hyatt Hotel im Medien-Hafen.

Übrigens: Obwohl das Konzert eigentlich ausverkauft ist, gibt es im Internet noch Eintrittskarten, teilweise sogar unter dem normalen Preis.