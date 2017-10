SOP, die Baumeister mit den drei Buchstaben im Namen, feierten 30-Jähriges und planen neue Gebäude.

Düsseldorf. SOP sind die Anfangsbuchstaben der Architekten Slapa, Oberholz und Pszczulny, die in diesen Wochen das 30-jährige Firmenbestehen im kleinen Kreis feierten. Das Büro ist nicht so alt wie HPP mit über 80 Firmenjahren oder RWK, das 1950 von Helmut Rhode gegründet wurde. SOP hat keine 400 Mitarbeiter wie HPP oder 300 Mitarbeiter wie RKW, sondern nur 90. Der 75-jährige Slapa und seine Freunde lieben die leisen Töne. Aber kaum ein Büro hat so sehr die Stadt verändert wie SOP. Allein neun Riesen-Projekte sind es in Düsseldorf, allesamt im zeitlosen, klaren Stil, am liebsten mit dem Reststück einer alten Fassade im Mittelpunkt, um die Monotonie aufzulockern.

Die Bauaufsicht war vielfach schneller mit dem Abriss eines Altbaus zur Hand als SOP. Beim GAP 15 am Graf-Adolf-Platz, bei „Fürst & Friedrich“ oder „Clara und Robert“ hätten die Architekten vom Karl-Arnold-Platz Tabula Rasa machen und alles neu bauen können. Das Alte ist für sie ein Moment der Spannung. Jurek M. Slapa wehrt sich gegen die Behauptung, er zitiere lediglich das Alte wie auf dem Präsentierteller. Die historische Natursteinfassade als Relikt der preußischen Rheinprovinz am Fürstenwall bleibe ja nun wirklich vorhanden und werde im Neubau als freigestellter Baukörper herausgehoben. „Uns liegt sehr daran, dass sich die Menschen mit dem Bestand im Neuen identifizieren,“ sagt er. Auch die alte Kaserne sei als ein wichtiger Teil im Neubau von „Clara und Robert“ an der Johannstraße erhalten, obwohl die Bauaufsicht sie zum Abriss freigegeben habe.

1997 gewann das Büro den internationalen Wettbewerb für den Flughafen Düsseldorf, der nach der Brandkatastrophe in vielen Teilen neu entstehen musste. „Wir haben eine Halle über die alte Halle gebaut“, sagt Slapa. Der Passagier sehe das an den schrägen Stützen, die den Druck des Altbaus abfangen müssen. Die Flughafen-Philosophie habe sich seitdem enorm geändert. Slapa stellt fest: „Die Einnahmen bestanden früher zu 80 bis 90 Prozent aus dem Flugbetrieb. Heute entsteht der größte Profit durch die Einnahmen in den Duty-Free-Läden. Das führt dazu, dass Flughäfen mit Warenhäusern vergleichbar sind, durch die die Leute hindurchgehen müssen.“

Ein Dach aus Glasfasern als Landmarke am Rheinufer

Ende der 1990er Jahre begann die langjährige Zusammenarbeit mit der Messe Düsseldorf. 2004 folgte mit der Realisierung der Esprit-Arena die Norderweiterung des Messegeländes. Auf diese Arena die Architekten besonders stolz, denn sie birgt unter ihrer Hülle nicht nur ein Stadion, sondern eine riesige Konzerthalle. Slapa erklärt: „Wir können das Dach schließen und eine Black Box für 54 600 Menschen schaffen.“