Noch nichts vor am Wochenende? Heute und morgen herrscht in Düsseldorf kein Mangel an interessanten Veranstaltungen. Die WZ hat ein paar Höhepunkte herausgesucht.

Samstag

Tag des Handwerks Von 11 bis 15 Uhr informiert die Handwerkskammer heute in den Schadow-Arkaden und am Carsch-Haus über Karriere und Lehre inklusive Lehrstellenbörse. Im Angebot sind noch rund 700 Ausbildungsstellen zu besetzen.

International Barber Convention In der Classic Remise an der Harffstraße 110A dreht sich heute und morgen alles um das Thema Barbering und Men’s World, um Bart, Rasur und klassischen Herrenschnitt. Nationale und internationale Top-Barber geben sich die Ehre auf der Showbühne (Samstag von 14 bis 19 Uhr, Sonntag 10 Uhr bis 16 Uhr).

Kunstpunkte Heute von 14 bis 20 Uhr und morgen von 12 bis 18 Uhr können Kunstinteressierte wieder den direkten Kontakt zu Künstlern suchen und sie bei der Arbeit beobachten bzw. über ihre Arbeit sprechen. Es fahren auch wieder Shuttle-Busse und geführte Touren. Alle Informationen zu Orten, Zeiten und Künstlern unter

kunstpunkte.de

Infotag zum Thema Krebs Das Tumorzentrum der Uniklinik veranstaltet von 9.30 bis 17 Uhr den Infotag zum Thema Krebs, an dem Experten in Vorträgen und Diskussionsrunden alle Fragen zu Vorsorge und Leben mit Krebs beantworten. Haus der Universität, Schadowplatz 14, Eintritt frei.

uniklinik-duesseldorf.de/UTZ

Premiere im Theaterzelt

„The Queen’s Men“, eine Shakespeare-Komödie von Peter Jordan, feiert heute um 19 Uhr Premiere im Theaterzelt an der Rheinterrasse.

dhaus.de

Sonntag

Wildparkfest Das große Kinder- und Familienfest im Wildpark Grafenberg läuft von 10 bis 18 Uhr. Hier gibt es viele Möglichkeiten, Tiere und Pflanzen in freier Natur zu erleben, man kann die Waldschule besuchen, es gibt Aktionen zu Natur- und Umweltschutz und vieles mehr. Hunde dürfen nicht mitgebracht werden. Vom Staufenplatz fährt ein kostenloser Bus-Shuttle mit Flixbus zum Wildpark.

Hohe-Straßen-Fest

Schon zum 15. Mal können Gäste das Hohe-Straßen-Fest heute von 11 bis 19 Uhr besuchen. Es gibt Musik, Essen und Trinken sowieso, historische Carlstadt-Rundgänge, das Marionetten-Theater stellt sich vor, alte Bücher und Schallplatten und vieles mehr.

Weltkindertag

Zum größten Spielplatz der Stadt wird heute von 12 bis 18 Uhr die Rheinuferpromenade. Das größte nichtkommerzielle Familienfest am Rhein, der Weltkindertag, wird vom Jugendamt in Kooperation mit Unicef organisiert. Über 200 Stände gibt es auf der über zwei Kilometer langen Veranstaltungsmeile vom Burgplatz bis zum Landtag mit zahlreichen Spielflächen, Bühnen und Ständen.