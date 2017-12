Düsseldorfer Groß- und Außenhändler arbeiten jetzt auch mit Münster zusammen.

Ab sofort kooperiert der Düsseldorfer Arbeitgeberverband Wigadi mit Wigadi Münsterland, bekommt dadurch einen weiteren Standort und ist mit den anderen Standorten in Köln (zuständig für Köln, Bonn und Aachen) und Gelsenkirchen (Emscher-Lippe) das größte freiwillige Arbeitgebernetzwerk für den Wirtschaftszweig Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen in NRW. Der Düsseldorfer Verband betreut zusätzlich unter Federführung von Rechtsanwalt Michael Grütering auch die Unternehmen im Rhein-Kreis Neuss und im südlichen Kreis Mettmann.

Die neue Kooperation beschloss jetzt die Mitgliederversammlung des lokalen Verbandes in Münster. Die dortige Geschäftsführung verantworten zukünftig gemeinsam Rechtsanwältin Uta-Maria Gaubitz und Rechtsanwalt Michael Grütering.

Im Großhändler-Netzwerk Wigadi sind fast 1000 in der Regel mittelständische Unternehmen aus dem Münsterland, dem Ruhrgebiet und dem Rheinland organisiert – Groß-und Außenhandelsunternehmen sowie unternehmensnahe Dienstleister. Mit seinen 40 Mitarbeitern unterstützt Wigadi seine Mitgliedsunternehmen in allen Fragen der Unternehmens- und Personalführung.

Ab sofort tritt auch Michael Grütering in die Münsteraner Geschäftsführung ein. Der Rechtsanwalt verantwortet bereits die Verbände und Geschäftsstellen in Gelsenkirchen (für den Bereich Emscher-Lippe), in Düsseldorf (für den Bereich Düsseldorf, Rhein-Kreis Neuss und dem südlichen Teil des Kreises Mettmann) und Köln (für den Bereich Köln, Bonn und Aachen). Michael Grütering: „Mit dieser Kooperation verbessern wir die Serviceleistung für unsere Mitgliedsunternehmen im Münsterland und gehören nunmehr zum größten Arbeitgeberverbands-Netzwerk in NRW mit 19 Arbeitgeberverbänden unter einheitlicher operativer Führung.“

Kernleistungen der neuen Verbandskooperation sind arbeits- und sozialrechtliche Beratung, die Prozessvertretung, Tarifpolitik und Azubimarketing. Das Arbeitgeber-Netzwerk mit Standorten in Münster, Gelsenkirchen, Düsseldorf und Köln verfügt über zehn Rechtsanwälte, die zu allen Fragen beraten und informieren, die im Zusammenhang mit der Beschäftigung von Mitarbeitern auftreten.

Darüber hinaus ist Wigadi Tarifpartner der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und verhandelt die tariflichen Arbeitsbedingungen für den Groß- und Außenhandel im Münsterland, Ruhrgebiet und im Rheinland. Außerdem kann Wigadi Haustarifverträge für Mitgliedsunternehmen abschließen.