Verärgerte Bürger haben sich beim Innenminister beschwert. Das Ordnungsamt ist mit mobilen Streifen unterwegs.

Düsseldorf. Das Problem existiert seit mindestens 30 Jahren. Im Sommer strömen die Massen zum Angermunder Baggersee, obwohl das Baden dort verboten ist. In diesem Jahr wurde es einigen Anwohnern zu viel, sie wandten sich jetzt direkt an den NRW-Innenminister. Nicht nur die zugeparkten Straßen seien unerträglich, es komme auch zu Straftaten wie Sachbeschädigungen. Außerdem sei der See zu einem Sex-Treffpunkt geworden.

Tatsache ist: Jahrelang wurden die Zufahrten an heißen Tagen von der Stadt konsequent abgesperrt, nur Anwohner durften passieren. Wie Manuel Bieker vom städtischen Amt für Kommunikation erklärt, wurden diese Kontrollen vor zwei Jahren eingestellt, weil sie zu personalintensiv waren. Seitdem ist der Ordnungs- und Servicedienst mit mobilen Streifen unterwegs.

Polizei zählte in dem Bereich neun Anzeigen in vier Monaten

Es würden bei Beschwerden aber keine Anrufer vertröstet, so Bieker. Der Baggersee liege an der Stadtgrenze und sei mit dem dem Dienstfahrzeug nicht einfach zu erreichen. Jeder Einsatz dauere durchschnittlich zwei Stunden.

In den letzten drei Wochen sei der Ordnungs- und Servicedienst sechsmal vor Ort gewesen. Zwei Zelte mussten abgebaut, jeweils zwei Feuer und Grills gelöscht werden. Außerdem seien viele Gespräche mit den Badegästen geführt worden. Es habe eine Beschwerde über angebliche Sextreffen und exhibitionistische Handlungen gegeben.

Die wurde aber bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet. Dort ist das Gebiet um den Angermunder Baggersee als Kriminalitätsbrennpunkt bislang nicht aufgefallen. „Es gab neun Einsätze in den vergangenen vier Monaten“, so Polizeisprecherin Susanna Heusgen. Darunter Sachbeschädigungen, eine Schlägerei, aber auch ein Drogenverstoß, weil ein Joint geraucht wurde.