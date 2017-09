32-Jähriger soll seine Freundin gewürgt haben. Neuer Termin.

Eigentlich wollten Julio G. (32) und seine Freundin Gina W. (25, Namen geändert) in der Nachtresidenz an Silvester 2016 fröhlich ins neue Jahr feiern. Doch die Nacht wurde für die junge Frau zu einem echten Albtraum. Nachdem das Paar in der Disco mehrfach in Streit geraten war, hatte Gina W. genug und wollte nach Hause Richtung Essen fahren. Julio G. erkannte, dass er sich „blöd verhalten habe“ und bot seiner ortsunkundigen Freundin an, sie zur Wiedergutmachung zum Hauptbahnhof zu bringen. Auf dem Weg von der Bahnstraße zum Bahnhof lockte G. seine Partnerin auf eine vermeintliche Abkürzung. Am Spielplatz an der Martinstraße löste er dann plötzlich seinen Gürtel, warf ihn um den Kopf der 25-Jährigen und begann sie zu würgen.

Gina W. gelang es aber, sich zu befreien und wegzulaufen. Weil sich der Gürtel nicht um ihren Hals schlang, sondern in ihrem Gesicht landete, wurde bei dem Angriff nur ihre Nase gequetscht. Für die Attacke auf seine Freundin sollte sich Julio G. gestern wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht verantworten. Der 32-Jährige ist aber unbekannt verzogen. Nun muss das Gericht seine neue Adresse ermitteln, damit der Prozess in den nächsten Wochen starten kann. jm