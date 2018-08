Trio gab sich als Ermittler aus. Sie durchsuchten die Handtasche einer Touristin, nahmen die Geldbörse mit und flüchteten. Der Schaden ist beträchtlich.

Düsseldorf. Sie seien Polizeibeamte und müssen die Touristen nach Kokain durchsuchen. So stellten sich am Freitagabend drei Männer einem Ehepaar in der Nähe eines Hotels an der Mercedesstraße vor. Um 19 Uhr hatte der 44-jährige Iraner mit seiner 34 Jahre alten Frau und ihrem gemeinsamen Kind das Hotel verlassen und war sofort von drei Männer angesprochen worden. Sie wiesen sich mit einem angeblichen Dienstausweis aus und forderten die Frau auf, ihre Tasche zu öffnen. Als ihnen bei der Durchsuchung die Geldbörse des Paares in die Hände fiel, stießen sie die Erwachsenen zu Boden, sprangen in einen alten, silbernen Opel und rasten davon. Eine Fahndung blieb ohne Ergebnis. Die Täter erbeuteten mehrere tausend Dollar und über tausend Euro in Bar. Ein Zeuge konnte die Täter lediglich vage beschreiben: Drei Männer, alle etwa 40 Jahre alt und dunkelhaarig, alle trugen Sonnenbrillen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0211/8700 entgegen.