Am 28. November gastiert das Rheinische Landestheater Neuss mit Friedrich Dürrenmatts „Die Physiker“ im Stadttheater Ratingen.

Die Komödie des Schweizer Schriftstellers entstand Anfang der 60er Jahre vor dem Hintergrund des Kalten Krieges und erzählt die Geschichte des genialen Physikers Möbius, der in eine Nervenheilanstalt flüchtet, um seine für die Menschheit gefährliche Entdeckungen vor der Welt zu verbergen. Mit ihm in der Anstalt befinden sich zwei weitere Irre, die sich für Isaac Newton und Albert Einstein halten. Doch hinter der Maskerade verbergen sich Agenten, die Möbius’ wissenschaftliche Erkenntnisse für ihr Land nutzen wollen. Und sie sind nicht die einzigen die hinter dem Physiker her sind.

Mit seiner Komödie thematisiert Dürrenmatt die Verantwortung der Wissenschaft für die unvorhersehbaren Folgen ihrer Erfindungen. Ein gesellschaftskritisches Stück das über die Zeit nicht an Aktualität verloren hat. (Foto: Bjoern Hickmann) Stadttheater Ratingen, Europaring 9, 40878 Ratingen. Am Dienstag, 28. November, um 20 Uhr. Eintritt 10,71 bis 22,75 Euro. Karten erhältlich unter www.eventim.de