Für 185 000 Euro wurde Platz geschaffen für den Radverkehr. Es gibt weitere Ausbaupläne.

Düsseldorf. Weiter geht’s mit der Förderung des Radverkehrs in Düsseldorf: Gestern wurde das Radhauptnetz der Landeshauptstadt erweitert. Auf der Oerschbachstraße wurde zwischen dem Bahnübergang und der Reisholzer Bahnstraße auf beiden Straßenseiten ein neuer Radweg angelegt. Dezernentin Cornelia Zuschke nahm den neu gebauten Radweg gleich mal in Augenschein – vom Fahrrad aus. „Die Oerschbachstraße ist ein wichtiges Netzelement für den Radverkehr. Mit dieser neuen Radwegeverbindung im Rahmen des Düsseldorfer Radhauptnetzes wird dort die Verkehrssituation für Radfahrer erheblich verbessert. Früher war südlich der Bahngleise bis zur Reisholzer Bahnstraße keine Radverkehrsanlage vorhanden. Der Radfahrer musste auf der stark befahrenen und durch parkende Lkw eingeengten Straße fahren“, betonte die Beigeordnete.

Nun sind auf der Oerschbachstraße beidseitig auf einer Länge von 300 Metern 1,60 Meter breite Radwege angelegt. Sie schließen an die vorhandenen Radwege an der Reisholzer Bahnstraße an. Auf der westlichen Seite gelangen die von einem gemeinsamen Geh- und Radweg kommenden Radfahrer auf den neuen getrennten Geh- und Radweg.

Die verbliebene Gehwegbreite beträgt an der engsten Stelle 1,60 Meter. Zwischen Radweg und Parkstreifen bleiben zusätzliche Gehwegflächen erhalten.

Auf der östlichen Straßenseite verläuft der neue Radweg entlang eines Parkstreifens. Dort sind rund 31 Parkplätze entfallen, wodurch sich die nutzbare Fahrbahnbreite erhöht, da diese Seite nicht mehr durch parkende Lkw eingeengt wird.

Der Sicherheitsabstand zwischen Radweg und Fahrbahn beträgt einen halben Meter. In Höhe des Bahnübergangs wird der Gehweg für Radfahrer freigegeben, sodass die Radfahrer im weiteren Verlauf zwischen Gehweg und Fahrbahn wählen können.

Der Radweg Richtung Norden wird weitergeführt. Mit einer Brücke über den Hoxbach wird eine Verbindung nach Eller an den Radweg geschaffen und so eine Netzlücke geschlossen. Die Weiterführung der Radwege befindet sich bereits in Planung. Rund 185 000 Euro wurden in die neuen Radwege auf der Oerschbachstraße investiert.