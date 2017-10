Lindenallee, Kapelle und ausgewählte Grabmale werden am 1. November in Licht getaucht.

Bäume und Bauwerke strahlen am Mittwoch, 1. November, in bunten Farben: Die Lindenallee am Haupteingang des Nordfriedhofs, Kapelle und ausgewählte Grabmale werden beleuchtet. Eingang und Kapelle werden von 17 bis 22 Uhr angestrahlt, die Grabmale von 17 bis 20 Uhr. Die Lichtinstallation gibt es zum vierten Mal. Sie stellt die landschaftsarchitektonische Gestaltung des Friedhofes heraus, der seit mehr als 130 Jahren besteht, hebt ihn hervor und weist auf seine kulturhistorische Bedeutung hin. Darüber hinaus gibt es auf dem Nordfriedhof an Allerheiligen weitere Angebote des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes. Passend zum besinnlichen Tag besteht ab 13 Uhr die Möglichkeit, in der Kapelle des Nordfriedhofs einem Orgelkonzert zu lauschen und an einer ökumenischen Andacht teilzunehmen. Ab 14 Uhr können Kinder den Nordfriedhof entdecken. Das Gartenamt kommt damit dem Wunsch vieler Familien nach und widmet den kleinsten Friedhofsbesuchern einen eigenen Programmpunkt.

Um 15 Uhr heißt es: lebendig Abschied nehmen. Maureen Wyse, freie Trauerrednerin und Trauersängerin, studierte Schauspiel und Gesang in München und hat 25 Jahre Bühnenerfahrung. Seit 2013 gestaltet sie Zeremonien für besondere Anlässe. Sie erklärt in der Kapelle den Besuchern, welche Möglichkeiten es gibt, eine moderne Trauerfeier auszurichten.

Nur wenige Parkplätze, Friedhofsmobil ist im Einsatz

Gegen 16 Uhr öffnet die Kapelle für das zweite musikalische Erlebnis des Tages: Akustikgitarrist David Mirche tritt mit Sängerin Ina Hagenau als Duo „Honey And Wood – Voice & Guitar“ auf. Beide haben am Konservatorium Arnheim Pop- und Jazzmusik studiert.

Um 17.20 Uhr starten vom Haupteingang aus Taschenlampenführungen. Sofern möglich, sollten die Teilnehmer eine Taschenlampe mitbringen. Alle Gruppen gehen zeitgleich vom Vorplatz der Kapelle in verschiedene Richtungen los. Zwischen 13 und 18 Uhr beantworten im Besucherraum am Haupteingang Mitarbeiter des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes, Friedhofsgärtner, Bestatter und Mitarbeiter Fragen der Besucher.

Am Haupteingang gibt es wenige Parkplätze. Die Anreise mit Bus und Bahn ist sinnvoll. Alternativ besteht die Möglichkeit, den Großmarkt-Parkplatz, Ulmenstraße 275, gegen Gebühr zu nutzen. Von dort ist der Haupteingang in 15 Minuten zu Fuß zu erreichen. Für mobilitätsbeeinträchtigte Personen steht bis zum Einbruch der Dunkelheit das Friedhofsmobil zur Verfügung.