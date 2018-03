Werbegemeinschaft lädt von 11 bis 18 Uhr auf den Gertrudisplatz.

Eller feiert in diesem Jahr ganz groß, wird es doch 800 Jahre alt, wenn man der ersten urkundlichen Erwähnung des Flecken „Elnere“ im Jahr 1218 glauben will. Gleichzeitig wird die Werbegemeinschaft 45 Jahre alt. Auftakt des Veranstaltungsreigens ist der Ostermarkt am Sonntag von 11 bis 18 Uhr auf dem Gertrudisplatz.

Angeboten wird Schönes, Schmückendes, Handwerkliches, Dekoratives, Blühendes, und natürlich passend zur Jahreszeit auch Österliches. Natürlich fehlen kunstvoll bemalte Ostereier nicht. Wer sie ganz originell haben will, der kann auch handbemalte Straußen-, Gänse-, Enten-, Puten- und Taubeneier erwerben.

Die Stände bieten Speisen, Konfitüren und Schmuck an

Auch Speisen werden angeboten. So lässt sich der Hunger bei holländischen Pommes, Flammkuchen, Südtiroler Spezialitäten und süßen Versuchungen stillen.

Am Stand von Renate Brendgen gibt es besondere Marmeladen, Gelees und Sirupsorten, ihre Angebote sind in Eller begehrt und bekannt. Währenddessen hält Gerda Büschges Schmuck aus Halbedelsteinen und Glasperlen parat. An anderen Ständen blüht und duftet es, denn es wird zugleich der Frühling gefeiert.

Am Stand der Werbegemeinschaft können Kinder Keramikeier bemalen, die anschließend im Atelier Hofer gebrannt werden, wo sie auch abgeholt werden können. Weiterhin erhältlich sind die Kaffeepötte in schickem Schwarz mit rotem Rand.

Berühmt aber ist der Markt auf dem Gertrudisplatz für Unikate aus Kaffeesäcken, für Mützen und Holztücher, Vogelhäuschen und Windspiele, handmodellierte Keramik und handgestrickte Jacken, etwa aus feiner Alpakawolle für die kalte Jahreszeit.