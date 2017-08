Der Küchentisch ist ein Symbol für Kommunikation und Genuss. Die WZ nahm Platz bei Menschen, die etwas zu erzählen haben: Alexandra Stampler-Brown ist Geschäftsführerin der Oper.

Düsseldorf. „Den Österreichern ist der Mund anders gewachsen“, sagt Alexandra Stampler-Brown. Die geschäftsführende Direktorin der Rheinoper beherrscht ihren Job in einem der größten Kulturbetriebe in NRW mit viel Charme. Den bringt sie den 500 Mitarbeitern in Oper und Ballett ebenso entgegen wie den jährlichen 230 000 Besuchern. Eine Allround-Chefin mit juristischen, wirtschaftlichen und musischen Kompetenzen, aber zugleich mit einer munteren Heiterkeit. Ihr „Küchentisch“ beweist, dass diese Frau aus der Steiermark mit ihrem schottischen Ehemann Douglas Brown zu leben und zu genießen weiß.

Drei Jahre wohnt sie nun schon in dem denkmalgeschützten Haus in Oberkassel. Das Datum des Einzugs fiel mit dem deutschen Gewinn der Weltmeisterschaft zusammen. Sie erzählt: „Es war spät abends, und auf einmal brach ein Konzert aus. Deutschland hatte das entscheidende Tor geschossen. Wir besaßen noch keinen Fernseh-Anschluss, wir erfuhren das Ereignis mit den Ohren. Am Belsenplatz stieg eine riesige Open-Air-Party.“

Douglas Brown serviert den Kaffee. Die beiden sprechen Englisch miteinander. Sie haben sich in Edinburgh kennengelernt, wo die Juristin den Master of Business Administration (MBA) machte. Sein Spezialgebiet ist das Kulturmanagement. Sie strahlt: „Ich war seine beste Studentin. Wir haben uns an der Universität kennengelernt.“ Heute lehrt er an Universitäten in Rom und Salzburg. Über dem Tisch hängt ein Kristallleuchter aus Wien. Rund um den Tisch stehen alte, holländische Teak-Möbel aus Jakarta, wo sie 1999 bis 2001 als Juristin und als Geigenlehrerin arbeitete. „Sie stammen aus der Kolonialzeit“, fachsimpelt sie. Auf einem der Schränke steht eine Stabpuppe aus dem indonesischen Schattenspiel, ein Kaspar mit roter Nase. Auch die Seidenvorhänge sind aus dem Inselreich.

Sie habe den gesamten Hausrat im Container von Jakarta nach Österreich und dann nach Edinburgh gebracht, wo sie zehn Jahre lebte, von Edinburgh nach Klagenfurt, wo sie drei Jahre blieb, und nun nach Düsseldorf. „Wir haben die dritte und die vierte Etage gemietet, um alles unterzubringen. Wenn man immer wieder woanders lebt, dann bedeuten diese Möbel das Zuhause. Ich könnte sie nicht zurücklassen“, sagt sie.

Warum Düsseldorf? „Mein Drei-Jahres-Vertrag in Klagenfurt lief aus. Ich wusste nicht, ob ich ihn verlängern sollte, als der Intendant Christoph Meyer anrief und einen Nachfolger für Jochen Grote suchte.“ Ihr Drei-Jahres-Vertrag ist inzwischen um fünf Jahre verlängert. „Bis 2022 gibt es für mich kein Packen. Mein Mann ist auch ganz glücklich“, sagt sie.