Düsseldorf. Die Bundespolizei hat am Donnerstag im Düsseldorfer Hauptbahnhof vier Männer, die per Haftbefehl gesucht wurden, festgenommen. Das teilte die Bundespolizei am Freitagmittag mit.

Ein 43-jähriger Mann wurde wegen mehrerer Betrugsdelikte festgenommen. Der Niederländer soll über das Internet eine Modelleisenbahn angeboten haben. Ein 70-jähriger Mönchengladbacher kaufte diese und bezahlte per Vorkasse. Die Ware erhielt er allerdings nie. Ein Bekannter des Mannes versuchte daraufhin die Ware ebenfalls zu kaufen und überzeugte den Verkäufer zu einem Austausch von Geld und Ware am Düsseldorfer Hauptbahnhof.

Die informierten Zivilbeamten beobachteten das Geschehen und konnten den mutmaßlichen Betrüger festnehmen. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass der Mann wegen einiger Betrugsdelikte gesucht wurde.

Bei den anderen Haftbefehlen handelte es sich einmal um eine Festnahme zur Abschiebung eines 21-Jährigen, eine Festnahme eines 22-Jährigen, wegen Leistungserschleichung und um einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 29-Jährigen wegen räuberischer Erpressung. Der 22-Jährige wurde in einer Jugendarrestanstalt untergebracht. red