Polizei kann ihr neues Domizil am Ratinger Tor nun bald beziehen.

Der Umzug der Polizei auf der Heinrich-Heine-Allee (von der Hausnummer 17 zur Hausnummer 1) rückt offenbar endgültig näher. Die Umbauarbeiten im Gebäude an der Ecke zur Ratinegr Straße schreiten voran, im Laufe des November werden die Beamten ihr neues Domizil beziehen, bestätigt Polizeisprecher Markus Niesczery auf Anfrage der WZ.

Die Polizei hat in dem ehemaligen Bürobau am Ratinger Tor etwa 2500 Quadratmeter vom Erdgeschoss bis in die dritte Etage angemietet. Nicht nur die über 140 Beamten der Altstadtwache finden dort demnächst Platz, sondern auch andere Kräfte der Inspektion Mitte, die bislang über die Stadt verstreut sind. Eigentlich sollte der Umzug nur rund 100 Meter weiter nördlich bereits im Juni vonstatten gehen.

Die alte, zu enge Wache an der Heinrich-Heine-Allee 17 platzt schon seit Jahren aus allen Nähten. Immer wieder gab es polizeiinterne Kritik, weil die Sanitäranlagen völlig überlastet waren, wenn mal Hundertschaftsbeamte zusätzlich in der Altstadt eingesetzt, waren. A.S.