Düsseldorf-Altstadt. In der Nacht zu Sonntag hat ein 23-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung einen Altstadtbesucher und später auch einen Polizeibeamten mit einer Glasflasche verletzt.

Nach Angaben der Polizei kam es gegen 2:45 Uhr vor einer Gaststätte auf der Neustraße zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 23-jährigen Beschuldigten und einem 20-jährigen Altstadtbesucher. Der 23-Jährige verletzte den 20-Jährigen durch einen Schlag mit einer Glasflasche. Der Geschädigte stieß den 23-Jährige weg, wobei dieser zu Boden stürzte und sich ebenfalls verletzte. Polizeibeamte trennten zunächst die Kontrahenten. Der Beschuldigte rannte anschließend sofort in Richtung des Parkhauses an der Mutter-Ey-Straße davon und schlug weiter mit der Glasflasche um sich. Dabei traf er einen Polizisten am Kopf.

Mit mehreren Beamten und durch Einsatz von Pfefferspray konnte der offensichtlich alkoholisierte und unter Einfluss von Drogen stehende Mann überwältigt werden. Bei seiner Durchsuchung in der Wache konnten mehrere versteckte Tütchen Rauschgift und Dealgeld gefunden werden. Der polizeibekannte Beschuldigte (Erkenntnisse wegen Gewaltdelikten und Ausschreibungen der Staatsanwaltschaft in Duisburg und Düsseldorf) wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen (Blutprobe) ärztlich versorgt.

Nach Angaben der Polizei begab sich der 20-jährige Altstadtbesucher selbst in ärztliche Behandlung. Der Polizist musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Glücklicherweise muss der Polizist nicht stationär verbleiben. Er ist bis auf weiteres nicht dienstfähig. Der 23-jährige Beschuldigte erlitt Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden müssen, am Sonntag wird er dem Haftrichter vorgeführt. red