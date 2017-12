Weihnachtsmarkt an Andreaskirche bietet ein Dach überm Kopf.

Wer Glühwein mag, das lange Frieren aber nicht, sollte dieser Tage beim überdachten Winterzauber im Innenhof zwischen Andreaskirche und De Medici Hotel vorbeischauen: An der Mühlenstraße 31 gelangt man durch den historischen Torbogen auf den bislang wenig bekannten Platz mit Kunstschätzen aus der Düsseldorfer Stadtgeschichte und einem Mini-Weihnachtsmarkt. Den Besucher erwarten dort nicht nur Glühwein und Flammkuchen, sondern auch ein warmes Plätzchen am Kamin in der Lounge des Hotels – wenn es dann doch irgendwann draußen unter freiem Himmel zu kalt werden sollte. Am morgigen Sonntag wird TV-Koch Dirk Hoffmann beim Winterzauber ab 17 Uhr eine Düsseldorfer Spezialität zubereiten. Der Düsseldorfer ist ein Original, hat immer einen lockeren Spruch parat und versprüht stets gute Laune. Danach werden ab 17.30 Uhr der Musical-, Pop- und Gospelsänger Carl Ellis (bekannt aus Starlight Express und Voice of Germany) und der Entertainer Tony Fazio aus Karlsruhe für Unterhaltung sorgen. Der Eintritt ist frei. Der Mini-Weihnachtsmarkt im Innenhof des Hotels ist bis zum 30. Dezember täglich von 16 bis 22 Uhr geöffnet, samstags und sonntags bereits ab 12 Uhr. mase